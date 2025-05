Maltratta la moglie e tenta di incendiarle l' auto | 39enne patteggia 3 anni e 6 mesi

Un 39enne di Porto Empedocle ha patteggiato una pena di tre anni e sei mesi per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e minacce nei confronti della moglie. Il provvedimento, ratificato dal gup del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, segue l'arresto dell'uomo avvenuto tre mesi fa, dopo un incidente in cui ha tentato di incendiare l'auto della consorte.

Tre anni e sei mesi di reclusione per le accuse di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e minacce. Il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha ratificato il patteggiamento di un 39enne di Porto Empedocle arrestato tre mesi fa quando fu arrestato dai carabinieri dopo avere fatto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Maltratta la moglie e tenta di incendiarle l'auto: 39enne patteggia 3 anni e 6 mesi

