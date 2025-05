Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 29 maggio | le regioni a rischio

Un'ondata di maltempo si prepara a colpire l'Italia, portando con sé forti temporali e condizioni meteorologiche avverse. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per domani, 29 maggio, interessando cinque regioni del centro-sud. Scopri le aree a rischio e le raccomandazioni per affrontare al meglio questa situazione.

L'arrivo di una nuova perturbazione sull'Italia ha spinto la Protezione Civile a diramare una nuova allerta meteo gialla per domani 29 maggio per rischio temporali su cinque regioni del centro sud.

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica. 🔗continua a leggere

