malore in moto si accosta lungo la strada e muore

Pistoia, 28 maggio 2025 – Stroncato da un malore mentre era in moto. E’ successo alle prime luci dell’alba di oggi, 28 maggio, lungo la strada provinciale lucchese da Serravalle in direzione Pistoia. L’uomo, 65 anni, rendendosi conto che si stava sentendo male ha fatto in tempo ad uscire dalla carreggiata e ad accostarsi a bordo strada dove si è accasciato. carabinieri e ambulanza 118 I primi soccorsi, da una prima ricostruzione, sono arrivati dagli automobilisti che stavano percorrendo quel tratto di strada. Sono stati subito chiamati i soccorsi ma all’arrivo della misericordia di Pistoia, con medico a bordo, il 65enne era già morto... 🔗 Leggi su Lanazione.it