Malattie rare Brandi Firmo | Fare chiarezza su ipoparatiroidismo condizione trascurata

L'ipoparatiroidismo, una condizione rara e spesso trascurata che interessa 4 persone su 15.000, richiede attenzione e chiarezza. I pazienti, trattati in modo inadeguato, hanno vissuto un lungo periodo di rassegnazione, con alcuni che hanno ricorso a psicofarmaci. È fondamentale affrontare questa malattia con un approccio più consapevole e adeguato, come sottolineato dall'invito a una maggiore informazione e supporto per chi ne soffre.

(Adnkronos) – "Per anni abbiamo trattato i pazienti con ipoparatiroidismo in modo arrangiato, tanto che gli stessi si rassegnavano e, in alcuni casi, arrivavano a far uso di psicofarmaci. Ecco perché c'è davvero bisogno di fare chiarezza su una patologia che colpisce 4 persone su 15mila. Questa è una malattia trascurata, che abbiamo trattato a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

