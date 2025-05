Maggio tributo a Luciano Berio Sul podio il maestro Meister

Il settimo appuntamento sinfonico dell’87esimo Festival del Maggio rende omaggio a Luciano Berio, in occasione del centenario della sua nascita. Sotto la direzione del maestro Meister, il concerto celebra il lascito di Berio, pioniere dell'avanguardia musicale del secondo Novecento e innovatore delle tecniche strumentali, testimoniando la sua influenza duratura nel panorama musicale contemporaneo.

Il settimo appuntamento sinfonico dell’87esimo Festival del Maggio è dedicato alla figura di Luciano Berio, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Il nome di Berio, pioniere dell’avanguardia del secondo Novecento e sperimentatore delle tecniche strumentali più innovative, è legato alla stessa storia del Maggio Fiorentino, di cui fu direttore artistico nell’edizione del Festival del 1984 quando aprì le porte alle novità musicali mantenendo un legame con la tradizione. Fulcro del programma del concerto di venerdì (ore 20) in Sala Mehta sono le sue celebri Folk Songs, composte nel 1964 per rendere omaggio alle straordinarie ed inconfondibili qualità vocali della moglie, Cathy Berberian, mezzosoprano dall’incredibile estensione vocale... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggio, tributo a Luciano Berio. Sul podio il maestro Meister

