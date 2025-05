Maggio organistico 2025 | Di tutto un po’ al museo Costantino Barbella

Il 29 maggio 2025, il Museo d'Arte Costantino Barbella ospiterà il penultimo appuntamento della 26a edizione del Maggio Organistico, a cura di Walter D’Arcangelo. Questa rassegna, sempre più apprezzata e seguita, promette un’esperienza musicale coinvolgente, unendo appassionati e novizi in una celebrazione dell'arte organistica. Un evento da non perdere per gli amanti della musica e della cultura.

Giovedì 29 maggio, ore 18, presso il museo d'arte Costantino Barbella, penultimo e affascinante appuntamento del Maggio Organistico, giunto alla 26a edizione, a cura di Walter D'Arcangelo, direttore artistico della rassegna che miete consensi e un pubblico sempre più vasto e attento.

