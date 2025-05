maggio musicale tributo in musica a luciano berio a cento anni dalla nascita

Il Maggio Musicale Fiorentino celebra il centenario della nascita di Luciano Berio con un concerto sinfonico imperdibile. Venerdì 30 maggio, maestro Cornelius Meister dirigerà l'Orchestra del Maggio, presentando un programma che include opere di Carl Maria von Weber, Berio e Robert Schumann. Un tributo musicale che promette di onorare l'eredità di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Firenze, 27 maggio 2025 – L’87esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino prosegue con un nuovo appuntamento sinfonico. Venerdì 30 maggio, alle ore 20 il maestro Cornelius Meister alla guida dell ’Orchestra del Maggio: in programma le composizioni di Carl Maria von Weber, Luciano Berio e Robert Schumann. Solista il mezzosoprano Monica Bacelli, che nelle stagioni del Teatro ha debuttato nella storica produzione de Le nozze di Figaro dell’estate del 1992 diretta da Zubin Mehta con la regia di Jonathan Miller. Meister – sempre insieme a Monica Bacelli e all’Orchestra del Maggio – tornerà protagonista nel volgere di pochi giorni nel concerto per la Festa della Repubblica previsto il 1 giugno alle ore 20:30 all’auditorium “Guido d’Arezzo” ad Arezzo con in cartellone il medesimo programma musicale... 🔗 Leggi su Lanazione.it