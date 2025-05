Maggio di eventi da record per Sansepolcro Il bilancio

Maggio si è rivelato un mese straordinario per Sansepolcro, con eventi che hanno messo in luce le sue potenzialità di crescita culturale ed enogastronomica. Manifestazioni come “Primi dei Primi” e “Sansepolcro Food&Street” hanno attratto numerosi visitatori e celebrato le eccellenze locali, confermando la vivacità e l’appeal della città nel panorama degli eventi regionali. Scopriamo i dettagli di questo mese da record.

Sta per concludersi un maggio di grandi eventi per Sansepolcro, che conferma le sue ottime potenzialità di crescita per manifestazioni che spaziano in vari campi, dalla cultura all’enogastronomia. Come, ultime in ordine di tempo, “Primi dei Primi” e “Sansepolcro Food&Street”, che hanno visto la... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Maggio di eventi da record per Sansepolcro. Il bilancio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sboccia la Maggiolata a Lucignano, streetfood a Sansepolcro e poi teatro e solidarietà: gli eventi; A Sansepolcro debutta il Bosco Urbano con il live di Nada in Piazza Torre di Berta; Al via il Festival dei Cammini di Francesco 2025: gli appuntamenti dal 29 maggio al 2 giugno; Sansepolcro Street Food 2025: il giro del Mondo del gusto dal 23 al 25 maggio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sansepolcro presenta il calendario degli eventi estivi 2024 - È stato presentato questa mattina, nel loggiato di Palazzo delle Laudi, il calendario ufficiale degli eventi estivi 2024 del Comune di Sansepolcro. Una location ... 🔗Lo riporta www3.saturnonotizie.it

La lunga estate di Sansepolcro: tutti gli eventi in calendario - Un lungo, lunghissimo, calendario di eventi. Ecco qua il programma ... Mostra a cura del Comune di Sansepolcro e Fondazione Progetto Valtiberina Dal 30 maggio al 2 giugno - Festa ‘n Santa ... 🔗Segnala arezzonotizie.it

Filippo Giorni del Liceo di Sansepolcro vince la fase regionale dei giochi della chimica - Complimenti vivissimi a Filippo Giorni, della classe 4SA1 del Liceo “IISS Città di Sansepolcro”, che si è classificato primo alle competizioni regionali dei Gio ... 🔗Come scrive www3.saturnonotizie.it

Sansepolcro, Porta Fiorentina si aggiudica il Palio dei Rioni