Maggio dei Libri 2025 Brindisi | la presentazione di Tarantelle santi e guaritori

Il Maggio dei Libri 2025 si conclude a Brindisi con la presentazione del volume "Tarantelle, santi e guaritori". Questo evento, facente parte della Rassegna "Pagine Erranti", celebra la cultura della lettura e sottolinea l'importanza della tradizione letteraria locale, promossa dall'Aps Brindisi sin dal 2019. Un'occasione imperdibile per scoprire storie avvincenti e riflettere sulle radici culturali della regione.

BRINDISI - Il Maggio dei Libri 2025, evento di rilevanza nazionale volto a promuovere la cultura della lettura, giunge alla sua conclusione, con l'ultimo appuntamento che chiude la rassegna brindisina. L'evento si inserisce nella Rassegna "Pagine Erranti", organizzata dal 2019 dall'Aps Brindisi

