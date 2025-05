Madonna della Pioppa tra fede e tradizione | il programma delle celebrazioni

L'articolo esplora la storia e le celebrazioni della Madonna della Pioppa, una figura venerata che affonda le radici nei secoli passati. Tra prodigi e miracoli, dal XVII secolo migliaia di pellegrini si recano al piccolo borgo vicino a Bondeno per onorare l'effige sacra della Beata Vergine Lauretana. Scopri il programma delle celebrazioni e l'intreccio tra fede e tradizione che caratterizza questa emblematicità culturale.

La storia della Madonna della Pioppa si perde nel corso dei secoli. Dal prodigio che restituì la parola ad una giovane sordomuta, ai miracoli che sin dai primi del ‘600 hanno attirato nel piccolo borgo vicino a Bondeno migliaia di pellegrini. L’effige sacra della ‘Beata Vergine Lauretana’, detta... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Madonna della Pioppa, tra fede e tradizione: il programma delle celebrazioni

Santuario della Madonna della Pioppa - Ospitale di Bondeno