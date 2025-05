Macron in visita in Italia il 3 giugno l’incontro con Meloni

Il 3 giugno, il presidente francese Emmanuel Macron sarà in visita ufficiale in Italia per incontrare il primo ministro Giorgia Meloni. L'incontro si concentrerà sui temi chiave dell'agenda bilaterale e delle sfide europee e internazionali, sottolineando l'importanza della cooperazione tra i due paesi.

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà martedì prossimo 3 giugno il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per un incontro di lavoro. Al centro del colloquio – secondo quanto si apprende – i principali temi dell’agenda bilaterale, europea e internazionale. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Macron in visita in Italia, il 3 giugno l’incontro con Meloni

Meloni riceve il 3 giugno Macron a Roma - Il 3 giugno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni accoglierà a Roma il presidente francese Emmanuel Macron per un incontro di lavoro.

