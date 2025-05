Macron da Meloni il 3 giugno | ecco cosa c' è dietro l' incontro

Il 3 giugno, il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà la premier italiana Giorgia Meloni, segnando un'importante tappa nel riavvicinamento tra i due paesi. Dopo un mese di maggio caratterizzato da tensioni diplomatiche, l'incontro si propone di ricucire i rapporti e di rafforzare la cooperazione su temi cruciali come la pace in Ucraina e la risposta ai dazi imposti dall'amministrazione Trump.

