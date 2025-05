Maceratese | De Cesare conferma Possanzini e punta sui giovani per la Serie D

La Maceratese riparte con rinnovata energia e ambizioni per la Serie D. Il direttore sportivo Nicolò De Cesare, riconfermato insieme al dg Stefano Serangeli, punta su una continuità nel gioco e sull'inserimento di giovani talenti. La strategia alla base della nuova stagione si ispira al lavoro svolto lo scorso anno, mantenendo un'identità di gioco forte e riconoscibile. Scopri le novità in arrivo!

"Si ricomincia dal lavoro fatto lo scorso anno, da uno stile di gioco riconoscibile e dai giovani". Il diesse Nicolò De Cesare, confermato dalla Maceratese assieme al dg Stefano Serangeli, traccia la linea che seguirà per il ritorno dei biancorossi in D, a cominciare dalla guida tecnica. "A breve – aggiunge – ci sarà l’ufficialità della conferma di Matteo Possanzini ". De Cesare, quali sono i rischi nella nuova categoria? "Dobbiamo approcciarci bene alla D che da tempo la Maceratese non frequenta, aumenteremo la fisicità in campo". Quali sono gli obiettivi fissati dal presidente Crocioni? "L’anno scorso – ricorda – l’obiettivo era essere competitivi per le prime posizioni, mentre quest’anno sarà sorprendere, divertire e fare un torneo di buon livello"... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maceratese: De Cesare conferma Possanzini e punta sui giovani per la Serie D

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maceratese, De Cesare resta alla guida: Possanzini? Siamo ai dettagli, in Serie D per sorprendere; Riparte la Maceratese. Restano il dg e il diesse; MACERATESE. Ufficiale: confermati il Dg Serangeli e il Ds De Cesare; Maceratese: conferme e strategie per la nuova stagione in Serie D. 🔗Ne parlano su altre fonti

Maceratese: De Cesare conferma Possanzini e punta sui giovani per la Serie D - Il diesse De Cesare traccia la linea per il ritorno in D: conferma di Possanzini, focus sui giovani e obiettivi ambiziosi. 🔗msn.com scrive

Riparte la Maceratese. Restano il dg e il diesse - Serangeli e il direttore sportivo De Cesare in biancorosso anche in serie D. Crocioni: "Sono seri, capaci e preparati coi quali condividiamo obiettivi". 🔗Come scrive msn.com

De Cesare e la nuova Maceratese: «Ossatura valida, qualcosa cambierà ma nessuna rivoluzione» - MACERATA La Maceratese è ripartita dalla triade Serangeli-De Cesare-Possanzini anche se per quest’ultimo deve ancora arrivare l’ufficialità. Si è quindi messa in ... 🔗corriereadriatico.it scrive

M'innamoro solo se | Coro ultras Maceratese 1922 ?? | Curva Just Macerata ????