macerata il viaggio della droga da roma alle marche

Un'operazione di polizia ha rivelato un sofisticato traffico di droga che collegava Roma e le Marche, con chili di hashish trasportati a Cingoli per lo smercio tra Ancona e Macerata. Il rifornimento avveniva regolarmente ogni 10-15 giorni, dando vita a una rete criminale ben strutturata, smantellata grazie all'operazione 'Los Pollo'. Scopriamo i dettagli di questo imponente giro di sostanze stupefacenti.

Un traffico di droga da Roma alle Marche. Chili e chili di sostanze stupefacenti, in particolare hashish, che hanno viaggiato fino alla base di smercio di Cingoli (Macerata) per essere poi venduti poi tra Ancona e Macerata. Il rifornimento avveniva ogni 10-15 giorni. Questa è l’operazione ‘Los Pollos ‘, nome della chat utilizzata dagli spacciatori, iniziata lo scorso autunno e terminata mercoledì all’alba con oltre 100 carabinieri al lavoro. Durante l’attività sono stati sequestrati complessivamente 54 chilogrammi di hashish (752 panetti), 715 grammi di marijuana e 50 grammi di cocaina, per un valore sul mercato di circa 670mila euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it