Luttwak choc | A Gaza neonati e bambini uccisi perché lanciano razzi Scontro con Di Battista su La7

Un acceso confronto tra Alessandro Di Battista ed Edward Luttwak segna il dibattito su La7 riguardo alla situazione a Gaza. Luttwak ha sollevato polemiche commentando la tragica morte di neonati e bambini, mentre Di Battista critica la narrazione di Netanyahu che equipara slogan pro-Palestina al nazismo. La discussione mette in luce le tensioni morali e politiche che circondano il conflitto israeliano-palestinese.

Scontro rovente a Dimartedì (La7) tra Alessandro Di Battista ed Edward Luttwak sul genocidio a Gaza per mano israeliana. L’ex deputato del M5s, commentando il video diffuso da Benjamin Netanyahu che paragona la frase “ Free Palestine” allo slogan nazista “Heil Hitler”, smonta tutti gli allarmi presenti in Italia circa un presunto antisemitismo da parte di chi difende la causa palestinese: “ L’antisemitismo è una porcheria che esiste, però il problema principale oggi non è l’antisemitismo. Sono la islamofobia e il nazionalsionismo, che è il cancro del mondo”. Insorge immediatamente Luttwak, che viene invitato dal conduttore Giovanni Floris a placarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Luttwak choc: “A Gaza neonati e bambini uccisi perché lanciano razzi”. Scontro con Di Battista su La7

