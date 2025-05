Lutto nel mondo dell' imprenditoria | muore a 62 anni Ivan Lo Bello ex presidente di Sicindustria

Lutto nel mondo imprenditoriale per la scomparsa di Ivanhoe Lo Bello, ex presidente di Confindustria Sicilia, deceduto all'età di 62 anni dopo una lunga malattia. Catanese di origini, Lo Bello ha lasciato un'impronta significativa nel panorama industriale italiano, ricoprendo ruoli di vertice alla Camera di commercio di Siracusa e in Sicindustria. La sua morte rappresenta una perdita per molti nel settore.

Lutto nel mondo imprenditoriale. È morto in ospedale, dopo una lunga malattia, Ivanhoe Lo Bello (per tutti solo Ivan), catanese di 62 anni, ex presidente di Confindustria Sicilia e già vicepresidente nazionale degli industriali. Al vertice della Camera di commercio di Siracusa, per poi approdare... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Lutto nel mondo dell'imprenditoria: muore a 62 anni Ivan Lo Bello, ex presidente di Sicindustria

