Lutto nel calcio addio a una leggenda del pallone e padre di un altro grande campione

È con profondo dispiacere che il mondo del calcio piange la scomparsa di una leggenda del pallone sudamericano. A 81 anni, il grande protagonista dell'Estudiantes lascia un'eredità indelebile nel cuore dei tifosi e nel mondo dello sport, nonché il ricordo di essere il padre di un altro celebre calciatore. Un'epoca si chiude, ma il suo contributo rimarrà per sempre nel panorama calcistico.

Una figura mitica del calcio sudamericano e una colonna portante dell’Estudiantes, protagonista di un’epoca irripetibile, si è spenta lasciando un’eredità incancellabile. A 81 anni è morto uno dei simboli assoluti del club di La Plata, padre dell’ex calciatore della Serie A italiana che ne ha raccolto il testimone sportivo. Il decesso è avvenuto all’Istituto Medico Platense, dove l’ex giocatore era ricoverato per un peggioramento delle sue condizioni generali, aggravate da complicazioni renali. La notizia ha fatto rapidamente il giro del Paese, prima di essere ripresa dalla stampa internazionale, segno della risonanza e della statura di un uomo che ha scritto pagine fondamentali del calcio argentino... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

