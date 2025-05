Lutto a Pontedera muore medico del pronto soccorso

Un profondo cordoglio ha colpito Pontedera per la prematura scomparsa di Fabrizio Ricci, stimato medico del pronto soccorso dell'ospedale "Lotti", dove ha dedicato oltre 25 anni della sua vita alla cura dei pazienti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella comunità e tra i colleghi, che lo ricordano con affetto e stima. La direzione ospedaliera esprime le sue più sincere condoglianze alla famiglia.

Pontedera, 28 maggio 2025 – Lutto a Pontedera per la scomparsa di Fabrizio Ricci, medico specializzato in chirurgia, da oltre 25 anni in forza al pronto soccorso del "Lotti". La direzione ospedaliera e la direzione aziendale Asl si uniscono al cordoglio della famiglia. A ricordarlo è la direttrice del pronto soccorso pontederese, Lucilla Furesi. «Fabrizio è sempre stato una persona disponibile e un valido professionista, punto di riferimento per colleghi e pazienti. La sua umanità e la sua professionalità ci mancheranno. Siamo professionalmente cresciuti insieme e per me è stato come un fratello, sempre pronto a rispondere "Ci sono!" in caso di bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lutto a Pontedera, muore medico del pronto soccorso

