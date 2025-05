Lunga serie di rapine violente a Brescia derubati anche dei minorenni | banda sgominata 6 arresti

Una banda di sei giovani è stata arrestata a Brescia dopo una lunga serie di rapine violente, che hanno colpito anche minorenni, nei pressi della stazione ferroviaria. Le operazioni, svolte tra gennaio e marzo, hanno portato alla luce un preoccupante aumento della criminalità nella zona, suscitando l'attenzione delle autorità locali e della comunità.

Sei giovani arrestati a Brescia per una serie di rapine violente nei pressi della stazione ferroviaria tra gennaio e marzo...

