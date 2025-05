Lunetta Savino | Peggior baciatore? Brignano La replica piccata di Flora Canto

In un acceso scambio di battute, Flora Canto risponde a Lunetta Savino, che ha etichettato Enrico Brignano come il "peggior baciatore" sul set. Ospite a "La volta buona", Canto scherza sulla questione, rivelando che non ha visto l'intervista perché impegnata in intimi momenti con Brignano. La replica di Canto mette in luce il lato divertente della polemica.

(Adnkronos) – "Non l'ho vista l'intervista perchĂ© stavamo facendo sesso". Così Flora Canto ospite oggi, mercoledì 28 maggio, a La volta buona ha replicato a Lunetta Savino che nell'intervista rilasciata a Belve ha dichiarato che il peggior baciatore sul set è stato proprio Enrico Brignano, marito di Canto.  Lunetta Savino, ospite ieri sera, martedì . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lunetta Savino: “Peggior baciatore? Brignano”. La replica piccata di Flora Canto

