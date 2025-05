Lunetta Savino boccia il bacio di Brignano Flora Canto replica | ‘Non l’ho vista stavamo facendo…’

Nell'ultimo episodio della polemica tra celebri attrici, Lunetta Savino critica il bacio di Enrico Brignano durante un'intervista a Belve. Flora Canto, sua collega e compagna di Brignano, ha risposto con ironia durante la trasmissione La volta buona, creando un vivace scambio di battute. Scopri tutte le dinamiche di questo confronto e le reazioni che ne sono seguite.

La polemica scaturita dall’intervista di Lunetta Savino. Mercoledì 28 maggio 2025, durante la trasmissione televisiva La volta buona, Flora Canto ha risposto con ironia alle dichiarazioni rilasciate dalla collega Lunetta Savino nel programma Belve, andato in onda il giorno precedente. L’attrice aveva infatti definito Enrico Brignano, suo ex collega nella serie televisiva Un medico in famiglia, come il peggior baciatore sul set. Lunetta Savino, parlando a cuore aperto delle difficoltà che ha sempre avuto con le scene romantiche ed erotiche, aveva raccontato: “Forse Enrico Brignano, ma perché è comico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it