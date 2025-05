Lunetta Savino a Belve | Sono stata insegnante di fellatio Da giovane facevo cose a tre

Lunetta Savino si confessa a “Belve” in un'intervista candidamente provocatoria. L'attrice barese ripercorre le tappe della sua carriera, rivelando dettagli poco conosciuti della sua vita privata, come il suo passato da “insegnante di fellatio” e le esperienze a tre. Un viaggio tra cinema e televisione, che mette in luce la sua audace personalità. Scopri di più su Perizona.it.

