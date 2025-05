luk3 le date instore di presentazione dell ep di debutto diciotto

Luk3, il giovane cantautore campano protagonista di Amici 24, si prepara a debuttare con il suo EP "Diciotto", in uscita il 30 maggio. Scopri le date delle sue presentazioni instore, dove il pubblico potrà conoscere più da vicino il suo talento e il suo atteso progetto musicale. Non perdere l'occasione di essere parte di questo emozionante viaggio artistico!

Diciotto è il titolo dell’Ep di esordio di Luk3, reduce dalla partecipazione ad Amici, ecco le date degli instore. Uscirà il 30 maggio Diciotto (DMBTriggger, distribuzione ADAWarner), il primo EP di Luk3, giovanissimo cantautore campano che si è fatto amare dal pubblico di Amici 24. È disponibile il pre-order del CD autografato, in esclusiva sullo shop ufficiale di Warner Music Italy. L’EP è composto da 6 brani, tra cui l’inedito Canzoncine, racconto della lotta interiore adolescenziale, dove l’artista si rivela con delicatezza e profondità. Raccoglie i brani più rappresentativi del percorso di Luk3 ad Amici 24, come Valentine e Parigi in motorino, che hanno già riscosso grande successo tra il pubblico, oltre al nuovo singolo che si prepara a diventare la colonna sonora dell’estate Bianca-Prada, pubblicato il 13 maggio e diventato già virale su TikTok... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu