La Luiss Business School ha condotto uno studio approfondito sull'impatto della guida sicura in Italia, evidenziando come l'incidentalità stradale continui a rappresentare una grave emergenza sociale ed economica. Secondo le analisi Istat, è stato identificato che specifici comportamenti errati alla guida contribuiscono in maniera significativa al tasso di incidenti, sottolineando l'urgenza di interventi mirati per migliorare la sicurezza stradale.

Roma, 28 mag. (askanews) - L'incidentalità stradale è ancora oggi una delle emergenze più critiche per il Paese con impatti significativi in termini sociali ed economici. In particolare, secondo dati Istat, tra i comportamenti errati alla guida a determinare maggiormente sul tasso d'incidentalità stradale sono errori umani come la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità elevata. In tal senso, sensibilizzare su temi come la consapevolezza e la sicurezza alla guida risulta necessario e strategico. Per andare incontro a queste esigenze, si è tenuto a Roma il convegno "Corsi di Guida Sicura: investimenti ESG di valore" organizzato da Luiss Business School, ACI Vallelunga e Sara Assicurazioni... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luiss Business School, lo studio su impatto della guida sicura

