Luis Henrique Inter Marotta batte il primo colpo! I nerazzurri hanno chiuso l’affare | cifre e dettagli per l’arrivo del calciatore seguito anche dalla Juve

Luis Henrique è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Marotta ha concluso l'affare con il Marsiglia, battendo la concorrenza della Juventus. In questo articolo, sveleremo le cifre del trasferimento e tutti i dettagli che circondano l'arrivo dell'esterno brasiliano, atteso per rinforzare la squadra. Scopriamo insieme come si è concretizzato questo primo colpo di mercato!

Luis Henrique Inter, Marotta batte il primo colpo! Le cifre del trasferimento dal Marsiglia di De Zerbi. Tutti i dettagli dell’affare. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ci siamo per Luis Henrique all’Inter. Accordo raggiunto per l’arrivo dell’esterno brasiliano dal Marsiglia. I presidenti Marotta e Longoria hanno concluso oggi un accordo per un pacchetto complessivo da 25 milioni di euro, in attesa di definire le condizioni di pagamento. Il giocatore, seguito anche dal calciomercato Juve, firmerà un contratto di 5 anni e sarà pronto per il Mondiale per Club. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Luis Henrique Inter, Marotta batte il primo colpo! I nerazzurri hanno chiuso l’affare: cifre e dettagli per l’arrivo del calciatore seguito anche dalla Juve

Se ne parla anche su altri siti

L’Inter batte il primo colpo. Luis Henrique sempre più vicino: cosa manca alla fumata bianca; Luis Henrique, promessa Inter? Forse no. Per la Juve è perfetto se...; Inter, in settimana nuovo incontro per Luis Henrique: c'è ancora distanza con l'OM; CdS - Luis Henrique si avvicina: in settimana la fumata bianca?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Luis Henrique all'Inter, accordo chiuso con il Marsiglia: il contratto del centrocampista e le cifre dell'affare - Tra il campo e il mercato. L'Inter sta preparando la finale di Champions League contro il Psg ma, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, sta lavorando per rafforzare la squadra in vista del ... 🔗Da ilmessaggero.it

Inter, è fatta per Luis Henrique: affare da 25 milioni per l'attaccante del Marsiglia, contratto di 5 anni - CALCIOMERCATO - Inter e Marsiglia hanno dunque raggiunto l'accordo per il trasferimento di Luis Henrique in nerazzurro. Il giocatore brasiliano potrebbe trasfer ... 🔗Scrive eurosport.it

Mercato Inter, affare fatto! Marotta chiude il colpo: ufficialità in arrivo - Beppe Marotta regala a mister Simone Inzaghi un colpo di spessore in vista del Mondiale per Club: l’ufficialità è prossima. 🔗Si legge su spaziointer.it