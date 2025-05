Luis Henrique Inter i costi e i dettagli dell’affare

L'Inter continua a rinforzare il proprio roster con l'acquisto di Luis Henrique dall'Olympique Marsiglia per 23 milioni di euro. Dopo l’ingaggio di Petar Sucic, il club nerazzurro si prepara a integrare un altro talento nel suo progetto sportivo. Scopriamo i dettagli e i costi di questa trattativa che segna un passo importante per la stagione in corso.

Dopo Petar Sucic, l' Inter ha praticamente chiuso per il suo secondo acquisto stagionale. In arrivo dall' Olympique Marsiglia Luis Henrique, che diventerà nerazzurro dopo una lunga trattativa. Brasiliano classe 2001, il calciatore viene dalla miglior stagione della sua carriera a livello realizzativo in virtù dei 9 gol e dei 10 assist messi a referto in tutte le competizioni. Rendimento che ha convinto il fondo Oaktree, proprietario dell'Inter, a sborsare ben 23 milioni di euro per il giocatore, che firmerà un contratto quinquennale a 2.

