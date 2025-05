Luis Henrique-Inter ci siamo | prima stretta di mano col Marsiglia!

L'Inter si avvicina all'acquisto di Luis Henrique dal Marsiglia, ricevendo una risposta positiva sulla trattativa. Con importanti sviluppi in vista, scopriremo quali dettagli restano da definire prima dell'arrivo dell'esterno brasiliano a Milano, mentre la squadra di Simone Inzaghi si concentra sugli obiettivi di stagione.

Importanti novità sul fronte Luis Henrique: l’Inter ottiene una risposta positiva dal Marsiglia. Ecco cosa manca all’arrivo a Milano dell’esterno brasiliano. NOVITÀ – Mentre la squadra di Simone Inzaghi si prepara all’appuntamento più importante della stagione, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare dietro le quinte sul fronte mercato. In particolare, il club milanese da settimane sta mantenendo contatti serrati con Luis Henrique, l’esterno brasiliano classe 2001 del Marsiglia. Proprio sull’innesto sul quale punta l’Inter arrivano importanti novità , riportate dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique-Inter, ci siamo: prima stretta di mano col Marsiglia!

Su questo argomento da altre fonti

Luis Henrique-Inter, accordo a un passo: giocherà il Mondiale per Club; Luis Henrique-Inter, chiusura molto vicina: le cifre | CM.IT; Luis Henrique Inter, l’annuncio non lascia dubbi: spunta la data; Luis Henrique - Inter, palla al Marsiglia, ma si inserisce la Juventus. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Luis Henrique all'Inter, accordo vicino col Marsiglia: le news di calciomercato - Il club nerazzurro e l'Olympique hanno raggiunto un accordo verbale per il passaggio dell'esterno brasiliano (classe 2001) in nerazzurro. In queste ore si definiranno gli ultimi dettagli. La cifra si ... 🔗Riporta sport.sky.it

Luis Henrique-Inter, si chiude in 48 ore? Nuovo summit: le cifre – TS - L'Inter è veramente vicina a chiudere il secondo colpo prima dell'estate: ossia Luis Henrique. Nuovo incontro in programma. E sulle cifre ci siamo quasi. - Leggi su Inter-News ... 🔗Si legge su inter-news.it

Luis Henrique-Inter, ci siamo: giocherà il Mondiale per Club, i dettagli dell'accordo - Una mezza conferma era arrivata ieri proprio per bocca del presidente del Marsiglia, Pablo Longoria: 'Luis Henrique verrà ceduto prima del Mondiale per Club. E non c'è solo l'Inter su di lui...'. Dett ... 🔗Da informazione.it

Ready for the derby | #InterMilan #shorts