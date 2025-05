Luis Henrique ha voluto solo l’Inter! Marotta lo prenota per gli USA – Sky

Luis Henrique e l'Inter sono pronti a unire le forze a partire da giugno, con il talentuoso brasiliano che ha scelto il club nerazzurro sin dal primo momento. Secondo Sky, l'accordo è imminente e rappresenta una significativa aggiunta per la squadra. Scopriamo i dettagli di questa entusiasmante intesa.

Luis Henrique e l’Inter vedranno incrociarsi le rispettive strade a partire dal mese di giugno. Il brasiliano ha voluto approdare al Club nerazzurro sin dal primo momento, non avendo mai avuto dubbi sul futuro. L’ACCORDO – Luis Henrique e l’Inter si diranno sì nelle prossime settimane. Come auspicato da tutte le parti coinvolte, la fumata bianca c’è stata e ora restano da definire solo gli elementi accessori per il trasferimento del brasiliano in nerazzurro. Il brasiliano sarà dunque accontentato, potendo dunque approdare nella squadra da lui prescelta sin dai primi contatti per un’eventuale uscita dal Marsiglia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique ha voluto solo l’Inter! Marotta lo prenota per gli USA – Sky

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club. 🔗continua a leggere

