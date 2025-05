Luis Henrique e Zalewski l’Inter cambia paradigma sulle fasce!

Luis Henrique e Nicola Zalewski segnano un cambiamento significativo per l'Inter sugli esterni, rispondendo a una strategia innovativa voluta dalla dirigenza. Con l'imminente arrivo di Henrique, il club nerazzurro punta a rinnovare e rinforzare il proprio attacco, aprendo a una nuova era di opportunità e talenti. Scopriamo come queste scelte influenzeranno il futuro dell'Inter.

Luis Henrique e Nicola Zalewski rappresentano il nuovo volto dell’Inter sugli esterni. Il loro ingaggio risponde a una nuova realtà auspicata dalla dirigenza nerazzurra. COLPO COMPLETATO – Luis Henrique è prossimo a diventare un nuovo calciatore dell’Inter, dopo che i nerazzurri hanno già sostanzialmente definito gli acquisti definitivi di Nicola Zalewski e Petar Sucic. Il brasiliano, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, arriverà per una cifra pari a 25 milioni di euro, all’esito di una trattativa nella quale i nerazzurri sono riusciti ad abbassare le pretese iniziali del Marsiglia. L’acquisto del brasiliano può essere associato a quello del polacco nell’ottica di un nuovo paradigma sulle fasce del Club nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique e Zalewski, l’Inter cambia paradigma sulle fasce!

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Luis Henrique è a un passo dall’Inter: le cifre e le novità da Fabrizio Romano. Zalewski…; Romano: Zalewski sarà riscattato. Ecco cosa manca per Luis Henrique; Mercato incandescente, in chiusura Luis Henrique e Zalewski: le top news del 20 maggio; Calciomercato Inter: Zalewski sarà riscattato. Ecco la cifra e le dichiarazioni dell’esperto di mercato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Luis Henrique, chi è il nuovo centrocampista dell'Inter: età, altezza, carriera, la cura De Zerbi, i figli - Tra il campo e il mercato. L'Inter sta preparando la finale di Champions League contro il Psg ma, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, sta lavorando per rafforzare la squadra in ... 🔗Riporta msn.com

Inter, ecco il colpo Luis Henrique. Sarà convocato per il Mondiale per Club: le cifre dell’operazione - Ormai ci siamo. L ’Inter e l’ Olympique Marsiglia hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento di Luis Henrique alla corte dei nerazzurri. In queste ore le due società stanno limando gli ulti ... 🔗Secondo ilfattoquotidiano.it

Luis Henrique-Inter, fatta: giocherà il Mondiale per Club. Al Marsiglia 23 milioni più bonus - Definito l'accordo, mancano soltanto le firme. Per il brasiliano un contratto di cinque anni In attesa della finale di Champions League e di conoscere quale sarà il futuro di Simone Inzaghi, l’Inter h ... 🔗msn.com scrive