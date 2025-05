Lui viene fermato dalla Polizia lei cerca di sbarazzarsi della droga | coppia in manette

Un'operazione della polizia di Modena ha portato all'arresto di una coppia coinvolta in un presunto giro di spaccio di droga. Dopo alcune segnalazioni, gli agenti, in collaborazione con i colleghi di Bologna, hanno fermato il giovane, mentre la sua compagna tentava di liberarsi della sostanza illegale. L'intervento ha messo in luce la crescente preoccupazione per la criminalità legata agli stupefacenti nella città .

Nell'ambito di una attività dei colleghi di Bologna, che ha preso avvio da alcune segnalazioni relative ad una presunta attività di spaccio in città , nei giorni scorsi le attenzioni dei poliziotti della Squadra Mobile di Modena si sono concentrate su un sospettato. Gli agenti sono risaliti...

