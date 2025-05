L’Ue prepara un fortino sul Mar Nero per la sicurezza di Kyiv e l’allargamento

L'Unione Europea sta intensificando le misure di sicurezza attorno al Mar Nero, creando un fortino strategico per proteggere Kyiv e sostenere l'allargamento dell'area. Questa iniziativa mira a contrastare le operazioni militari russe, garantire la sorveglianza su cavi e gasdotti e stimolare l'economia dei paesi costieri, cruciali in un contesto geopolitico sempre più teso.

Bruxelles. Per arginare le operazioni militari russe, sorvegliare cavi e gasdotti e rilanciare l'economia dei paesi che si affacciano sul Mar Nero – schiacciato tra Russia.

L'Ue pensa a una base nel Mar Nero. E Putin detta le condizioni per la pace | La diretta - In un contesto di crescente tensione, l'Unione Europea valuta l'istituzione di una base militare nel Mar Nero, mentre Vladimir Putin propone condizioni per la pace. 🔗continua a leggere

