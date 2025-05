L' Ue pensa a una base nel Mar Nero E Putin detta le condizioni per la pace | La diretta

In un contesto di crescente tensione, l'Unione Europea valuta l'istituzione di una base militare nel Mar Nero, mentre Vladimir Putin propone condizioni per la pace. Ursula von der Leyen sottolinea la paura del leader russo per la libertà, mentre Berlino destina 5 miliardi a Kiev. L'ONU denuncia crimini a Kherson e Mosca si mostra disponibile per nuovi colloqui, richiedendo però un'interruzione delle attività della NATO.

Von der Leyen: “Putin teme la libertà”. Berlino annuncia 5 miliardi a Kiev. ONU denuncia crimini a Kherson. Mosca apre a nuovi colloqui ma chiede stop a NATO. Bruxelles lancia hub sicurezza nel Mar Nero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Ue pensa a una base nel Mar Nero. E Putin detta le condizioni per la pace | La diretta

Cosa riportano altre fonti

Mar Nero, la nuova base Ue contro le minacce russe. E Putin aumenta gli attacchi ibridi (anche ai voli di linea) da Kaliningrad - L'Ue vuole difendere il Mar Nero dalle mire di Putin. Nell'ambito della strategia Ue - con un capitolo dedicato espressamente alla «sicurezza marittima», ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Ue propone base europea per la sicurezza nel Mar Nero - Nell'ambito della strategia Ue sul Mar Nero - con un capitolo dedicato espressamente alla "sicurezza marittima", sarà istituito "un polo per la sicurezza marittima nel Mar Nero". Lo si legge nella pro ... 🔗Come scrive ansa.it

