lucio corsi nell estate sammaurese

L'Estate Sammaurese si prepara a brillare con un ricco programma di eventi estivi. A partire dal 30 agosto, il noto cantautore Lucio Corsi, fresco di Sanremo e Eurovision, animerà le serate con concerti imperdibili. Accanto alla musica, gli spettatori potranno godere di incontri con autori, eventi enogastronomici, spettacoli di burattini e teatro di figura, promettendo un'estate ricca di cultura e divertimento per tutti.

Musica, concerti con il 30 agosto Lucio Corsi da Sanremo e dall'Eurovision, incontri con gli autori, appuntamenti enogastronomici, spettacoli di burattini per bambini, teatro di figura e poesia. Sono tantissimi gli appuntamenti in programma ne 'L'Estate Sammaurese' che allieteranno le serate estive fino ad agosto nel giardino di Casa Pascoli, in centro storico e a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. In tutto oltre 100 spettacoli per una spesa di 55mila euro. Il via giovedì 29 maggio alle 21 in piazza Mazzini, con la sfilata Sapore di Moda, organizzata dall'associazione Made in San Mauro Pascoli con la Pro Loco Aisem...