Lucio Corsi con lo stivale di Toy Story era solo l’inizio | ora è doppiatore di un film Disney

Lucio Corsi, già noto per il suo iconico stivale di Toy Story, ha conquistato un nuovo traguardo nel mondo Disney. Il suo amore per questo universo magico si evolve ora in una veste inedita: quella di doppiatore in un film Disney. Scopri come il suo percorso artistico si intreccia con la magia dell’animazione e i nuovi progetti che lo attendono.

L'amore di Lucio Corsi per l'universo Disney si era intuito con il famoso stivale di Toy Story. Ora è entrato in famiglia in veste di doppiatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Lucio Corsi con lo stivale di Toy Story era solo l’inizio: ora è doppiatore di un film Disney

“Lo ha fatto davvero”. Lucio Corsi fa impazzire l’Eurovision: il gesto sul palco è già virale (VIDEO) - Lucio Corsi ha lasciato il segno all'Eurovision Song Contest 2025 con un'esibizione sorprendente e originale. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lucio Corsi è quinto all'Eurovision 2025: chi è, la vita privata, la partecipazione a Sanremo 2025; Lucio Corsi si classifica quinto all’Eurovision Song Contest 2025; Eurovision 2025, Lucio Corsi e quel dettaglio sotto lo stivale che ha catturato l’attenzione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lucio Corsi con lo stivale di Toy Story era solo l’inizio: ora è doppiatore di un film Disney - L’amore di Lucio Corsi per l’universo Disney si era intuito con il famoso stivale di Toy Story. Ora è entrato in famiglia in veste di doppiatore. 🔗Riporta fanpage.it

Corsi, do la voce a un ambasciatore alieno in 'Elio' - sulla suola di uno stivale (che rimandava al legame tra il pupazzo cowboy Woody e il bambino di Toy Story) mostrata dalle telecamere sia a Sanremo che alla finale dell'Eurovision Song COntest, aveva ... 🔗Scrive msn.com

Lucio Corsi porta all’Eurovision un pezzo di «Toy Story» - Clessiolab, laboratorio creativo noto per unire arte e cultura pop, ha donato al cantautore un paio di stivali di Woody a grandezza naturale da indossare sul palco dell'Eurovision. 🔗panorama.it scrive

I CREATED WOODY'S BOOTS FOR LUCIO CORSI!??