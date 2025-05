Lucchese | salvezza ai playout contro Sestri Levante ma i debiti minacciano il futuro

La Lucchese ha conquistato la salvezza ai playout sconfiggendo il Sestri Levante, ma l'entusiasmo sul campo è oscurato da gravi problemi finanziari. I debiti accumulate minacciano il futuro del club e mettono in discussione l'iscrizione al prossimo campionato, nonostante le promesse di sostegno da parte di potenziali acquirenti. La situazione resta quindi incerta e delicata per i colori rossoneri.

Sul campo la Lucchese ha centrato l’obiettivo, salvandosi ai playout nella doppia sfida contro il Sestri Levante. L’impresa compiuta dalla squadra di Gorgone rischia però di rivelarsi inutile, perché chi aveva manifestato l’intenzione di rilevare il club e iscriverlo al prossimo campionato di serie C si sta tirando indietro a causa della situazione debitoria, giudicata insostenibile. A questo punto quindi appare improbabile la presenza della Lucchese ai nastri di partenza del prossimo torneo di Lega Pro. Come se non bastasse, ieri il Tribunale federale nazionale ha sanzionato la società rossonera con 14 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025-26, per una serie di violazioni di natura amministrativa... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese: salvezza ai playout contro Sestri Levante, ma i debiti minacciano il futuro

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lucchese-Sestri Levante 1-0: playout beffa, i Corsari retrocedono in Serie D; Oltre ogni difficoltà: la Lucchese conquista la salvezza; La Lucchese è ufficialmente fallita dopo la salvezza in C: è la quarta volta che accade in 17 anni; Lucchese salva all’ultimo tuffo; battuto il Sestri L. al 90esimo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lucchese: salvezza ai playout contro Sestri Levante, ma i debiti minacciano il futuro - La Lucchese si salva ai playout, ma i debiti e una penalizzazione di 14 punti mettono a rischio la prossima stagione. 🔗Riporta msn.com

Lucchese, stangata dal Tribunale Federale Nazionale: penalizzazione di 14 punti - Non c'è pace per la Lucchese, il Tribunale Federale Nazionale penalizza di 14 punti il club sull'orlo del fallimento. Il motivo sono sempre stipendi e ritenu ... 🔗Scrive clubdoria46.it

La Lucchese è ufficialmente fallita dopo la salvezza in C: è la quarta volta che accade in 17 anni - La Lucchese è stata dichiarata ufficialmente fallita dal tribunale nonostante la salvezza in Serie C ottenuta sul campo ... 🔗Lo riporta fanpage.it

02 giugno 2019 - Serie C, playout. Lucchese - Bisceglie 1-0