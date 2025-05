Lucca Juve in pole come attaccante di riserva | dal prezzo alla concorrenza tutte le novità sul bomber dell’Udinese

La Juventus punta su Lucca come attaccante di riserva per rinforzare il proprio reparto offensivo. In questo articolo esploreremo le ultime novità riguardanti il bomber dell'Udinese, analizzando il suo prezzo, la concorrenza e le strategie della Juve per la prossima estate, dove sono previsti importanti innesti nel mercato. Scopriamo insieme i dettagli di questa potenziale operazione.

Lucca Juve in pole come attaccante di riserva: dal prezzo alla concorrenza, tutte le novità sul bomber che in estate potrebbe cambiare maglia. Non solo il centravanti titolare, il mercato Juve nel corso della prossima estate cercherà di acquistare anche un bomber di riserva che possa imprestare il reparto offensivo dei bianconeri. Il primo nome sulla lista in tal senso è quello di Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà dell’Udinese che il club friulano valuta circa 25 milioni di euro. Sulle sue tracce c’è anche il Milan, con ulteriori contatti tra i rossoneri e l’agente proseguiti anche nella giornata di ieri... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juve in pole come attaccante di riserva: dal prezzo alla concorrenza, tutte le novità sul bomber dell’Udinese

Approfondimenti da altre fonti

