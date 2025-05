Luca Marini incidente gravissimo a Suzuka | stagione finita

Luca Marini, giovane pilota della MotoGP, ha subito un grave incidente sul circuito di Suzuka, in Giappone, mentre testava una Honda Cbr 1000. L'episodio, avvenuto il 28 maggio 2025, segna una tragica svolta per la sua stagione, ormai compromessa a causa delle ferite riportate. I dettagli dell'incidente e le conseguenze per la sua carriera saranno seguiti con attenzione.

Suzuka, 28 maggio 2025 – Gravissimo incidente sul circuito di Suzuka in Giappone per Luca Marini il pilota di MotoGp. Il giovane corridore della Honda è volato sull'asfalto a fortissima velocitĂ Â sul circuito di Suzuka, dove stava testando una Cbr 1000 in vista di una possibile partecipazione alla 8 ore di Suzuka 2025. L'incidente si è verificato durante il secondo giro di test e ha riportato una serie di gravi fratture: alla clavicola, lussazione dell'anca sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra e un pneumotorace destro. Comunque il 27enne fratellino di Valentino Rossi non sarebbe in pericolo di vita anche se è ricoverato nell'ospedale della cittĂ giapponese in attesa di essere trasferito in un centro clinico di Tokyo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Marini, incidente gravissimo a Suzuka: stagione finita

MotoGp, grave incidente per Luca Marini nei test della 8 ore di Suzuka: ricoverato con fratture, lussazione dell’anca e pneumotorace - Luca Marini, pilota ufficiale della Honda, è stato coinvolto in un grave incidente durante i test della 8 Ore di Suzuka. 🔗continua a leggere

