Luca Marini incidente gravissimo a Suzuka | addio alla stagione

Grave incidente per Luca Marini sul circuito di Suzuka, dove il pilota di MotoGP ha subito una caduta tremenda a alta velocità. Le conseguenze sono significative, con fratture multiple e lussazioni che mettono a rischio la sua stagione. L'evento ha scosso il mondo delle moto, lasciando un segno profondo nella comunità sportiva.

Suzuka, 28 maggio 2025 – Gravissimo incidente sul circuito di Susuka in Giappone per Luca Marini il pilota di MotoGP. Il giovane corridore della Honda è volato sull'asfalto a fortissima velocità e ha riportato una serie di gravi fratture: alla clavicola, lussazione dell'anca sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra e un pneumotorace destro. Comunque il 27enne fratellino di Valentino Rossi non sarebbe in pericolo di vita anche se è ricoverato nell'ospedale della città giapponese in attesa di essere trasferito in un centro clinico di Tokyo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Marini, incidente gravissimo a Suzuka: addio alla stagione

MotoGp, grave incidente per Luca Marini nei test della 8 ore di Suzuka: ricoverato con fratture, lussazione dell’anca e pneumotorace - Luca Marini, pilota ufficiale della Honda, è stato coinvolto in un grave incidente durante i test della 8 Ore di Suzuka. 🔗continua a leggere

