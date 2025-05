Luca Marini gravemente ferito nei test a Suzuka | fratture multiple per il fratello di Valentino Rossi

Luca Marini, pilota ufficiale Honda e fratello di Valentino Rossi, ha subito gravi ferite durante i test della 8 Ore di Suzuka. Un incidente nella seconda giornata di prove ha portato a fratture multiple, tra cui una lussazione dell’anca sinistra e lesioni ai legamenti del ginocchio. Le condizioni di Marini hanno destato preoccupazione tra i suoi fan e il mondo del motociclismo.

Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi e pilota ufficiale Honda, è rimasto coinvolto in un grave incidente durante i test della 8 Ore di Suzuka, in Giappone. La caduta nella seconda giornata di prove ha causato traumi multipli: lussazione dell’anca sinistra, lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro, frattura dello sterno, frattura della clavicola sinistra e pneumotorace destro. Dopo Silverstone, l’approdo in Giappone. Reduce da un buon ottavo posto al Gran Premio di Silverstone, Marini aveva raggiunto Suzuka per preparare una delle gare endurance piĂą importanti del calendario motociclistico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Luca Marini gravemente ferito nei test a Suzuka: fratture multiple per il fratello di Valentino Rossi

