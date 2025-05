Luca Marini brutto infortunio a Suzuka | fratture e pneumotorace

Luca Marini, pilota della Honda, ha subito un grave infortunio durante i test per la 8 ore di Suzuka, in programma ad agosto. La caduta gli ha procurato una lussazione dell’anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, oltre a danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace. Le condizioni del pilota destano preoccupazione e saranno monitorate nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – Brutto infortunio per il pilota della Honda Luca Marini che è caduto durante i test per la 8 ore di Suzuka, che si correrà ad agosto, riportando "una lussazione dell'anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace destro". Lo rende noto la casa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Luca Marini, brutto infortunio a Suzuka: fratture e pneumotorace

