Luca Manfredi | Vi racconto quando papà Nino litigò con Alberto Sordi

In questo affascinante racconto, Luca Manfredi, primogenito di Nino, condivide un aneddoto unico che coinvolge un litigio epico tra suo padre e il leggendario Alberto Sordi. Tra ricordi di famiglia e glitter del grande schermo, la storia offre uno spaccato della vita di un figlio d'arte, tra commedia e nostalgia, rivelando il lato umano di due icone del cinema italiano.

Personaggi tv. Luca Manfredi: “Quando papà Nino litigò con Alberto Sordi”. Se ti chiami Luca Manfredi e sei il primogenito di Nino, la tua vita ha i tratti di una commedia all’italiana. E i tuoi ricordi di famiglia si intrecciano inevitabilmente a quelli dei giganti del nostro cinema. Come Alberto Sordi. «Mio padre e Alberto si volevano bene. Io, per par condicio, ho girato un film biografico su entrambi. Quello su papà è interpretato da uno straordinario Elio Germano. Per me Albertone era uno zio. Veniva spesso a pranzo da noi, la domenica. E fu proprio in una di queste occasioni conviviali che sfornò la celebre battuta sul matrimonio», ha confidato ad “Oggi” Luca Manfredi... 🔗 Leggi su Tvzap.it