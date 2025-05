luca bindi eletto membro straniero dell accademia delle scienze russa

Luca Bindi, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra all'Università di Firenze, è stato nominato membro straniero dell'Accademia delle Scienze della Federazione Russa. Questo prestigioso riconoscimento, avvenuto il 28 maggio 2025, segna un traguardo significativo nella carriera di Bindi e riflette il suo contributo alla comunità scientifica internazionale, in particolare nel campo della mineralogia.

Firenze, 28 maggio 2025 - Luca Bindi, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e docente di Mineralogia, è stato eletto membro straniero dell’ Accademia delle Scienze della Federazione Russa, una delle istituzioni scientifiche più prestigiose a livello internazionale. L’elezione rappresenta un importante riconoscimento per l’eccellenza del lavoro scientifico di Bindi, noto a livello mondiale per le sue ricerche pionieristiche nel campo della mineralogia e della cristallografia, in particolare per la scoperta dei quasicristalli naturali e per l’analisi strutturale di minerali rari e complessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it