Lotta alle mafie nel Lazio un progetto per 2 000 studenti

Il progetto "Sentieri di Legalità" si propone di coinvolgere 2.000 studenti delle scuole del Lazio in un'importante iniziativa di educazione alla legalità. Attraverso un percorso di cittadinanza attiva, l'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sui temi della legalità e della lotta alle mafie, promuovendo una cultura di responsabilità e impegno sociale, con il supporto di un gruppo di studenti universitari.

L'iniziativa è stata promossa dalla Giunta regionale del Lazio, guidata da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore Luisa Regimenti.

