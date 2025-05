L’ospedale di comunità di Russi La sindaca | Aperto coi primi pazienti

L'ospedale di comunità di Russi ha aperto le porte ai primi pazienti, con un organico di sei medici e un pediatra di famiglia. La sindaca Valentina Palli sottolinea con orgoglio che, nonostante i pensionamenti, il comune è riuscito a mantenere un adeguato numero di professionisti medici, garantendo così un servizio di salute efficace per tutti i cittadini, inclusi i più piccoli.

"Con sei medici più il pediatra di famiglia, un numero che nonostante i pensionamenti siamo sempre riusciti a confermare, credo che possiamo considerare il nostro un Comune fortunato, che non ha problemi di carenza di medici – afferma la sindaca di Russa, Valentina Palli – tutti i cittadini, e i bambini, se vogliono possono avere il loro nel territorio. Abbiamo quattro medici e il pediatra nella casa della salute qui a Russi, un medico di famiglia a Godo e uno a San Pancrazio. E l’offerta di servizi sociosanitari del territorio si amplia". In questi giorni è stato aperto l’ Os.Co, l’ ospedale di comunità, 20 posti letto con assistenza infermieristica nelle 24 ore, per ricoveri temporanei di pazienti dimessi dall’ospedale, per acuti o anche inviati dal medico di base, che debbono seguire terapie che richiedono assistenza e sorveglianza sanitaria... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ospedale di comunità di Russi. La sindaca: "Aperto coi primi pazienti"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’ospedale di comunità di Russi. La sindaca: Aperto coi primi pazienti; Apre l'ospedale di comunità interdistrettuale: una struttura per cure intermedie con 20 posti letto; Apre l’ospedale di Comunità a Russi; Guerra in Ucraina, il Comune di Presenzano in aiuto alla popolazione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovi tamponi alla casa di riposo di Russi: negativi. La sindaca: Inutile ora caccia alle streghe