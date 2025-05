L' orologio di Jonathan Bailey in Jurassic World è il sogno di qualunque paleontologo

In "Jurassic World - La rinascita", Jonathan Bailey veste i panni di Henry Loomis, un paleontologo che affronta situazioni estreme. Questo personaggio, distante dal seducente Visconte Anthony Bridgerton, incarna un mix di scienza e avventura, rendendo il suo orologio un oggetto desiderato da ogni appassionato di paleontologia. Scopriamo come questo accessorio diventa simbolo di resilienza e passione nel tumultuoso mondo dei dinosauri.

Jonathan Bailey in Jurassic World - La rinascita interpreta il ruolo di Henry Loomis, paleontologo diventato anche esperto di sopravvivenza, un personaggio lontano anni luce da quello dell'erotomane Visconte Anthony Bridgerton nell'omonima serie in costume. Meno calori, più calamità; e un sacco di gore: ecco cosa offre un film hollywoodiano a budget mega, che mette degli umani di fronte a predatori carnivori antichissimi, alti come palazzine a tre piani. Nell'ultimo trailer del film vediamo Bailey lanciarsi da una scogliera, combattere i raptor in una caverna e affrontare a testa alta delle bestie marine. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'orologio di Jonathan Bailey in Jurassic World è il sogno di qualunque paleontologo

