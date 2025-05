Lorenzo Spolverato sbotta sui social c’entra Shaila | Ho deciso di fare la mia vita

Lorenzo Spolverato rompe il silenzio sui social riguardo alla sua relazione con Shaila Gatta, dopo la finale del Grande Fratello. Con un duro sfogo, l’ex gieffino comunica di aver scelto di andare avanti con la sua vita, nonostante le continue associazioni tra lui e l'ex concorrente. Scopriamo insieme le sue parole e il contesto di questa situazione emotivamente complicata.

Duro sfogo di Lorenzo Spolverato sui socia, cosa ha detto l’ex gieffino. Nonostante siano trascorsi circa due mesi dalla finale del Grande Fratello e dalla fine della sua storia d’amore con Shaila Gatta in molti continuano ad associare Lorenzo Spolverato all’ex gieffina. Lui aveva già chiesto gentilmente ai fan di non inviargli più regali di coppia perché sta cercando di voltare pagina e questo loro atteggiamento lo rende più difficile. Ieri sera durante una diretta social ha fatto sapere di aver ricevuto molti altri regali e non è riuscito a trattenersi, infatti è sbottato dicendo: “Non mi va, nel momento in cui arrivano queste cose non mi piace, ho chiesto gentilmente di non farle arrivare, di non spendere più soldi per regali di coppia, e continuano ad arrivare... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com