Lorenzo Musetti ombrellino | il gesto con cui conquista Parigi

Lorenzo Musetti si fa notare a Parigi non solo per le sue straordinarie performance al Roland Garros, ma anche per un gesto che ha conquistato il cuore del pubblico. Dopo aver superato il colombiano Daniel Elahi Galan con una prestazione impeccabile, l'azzurro ha dimostrato che il tennis è anche un affare di eleganza e sportività , regalando un momento speciale che ha affascinato gli spettatori.

Non solo Jannik Sinner. A Parigi c'è anche uno strepitoso Lorenzo Musetti, il quale ha scodellato una nuova ottima prestazione al Roland Garros, imponendosi senza lasciare margini su Daniel Elahi Galan. Ma non è tutto: Musetti si è anche guadagnato gli applausi del pubblico grazie a un gesto di rara gentilezza, soprattutto in contesti di simile tensione sportiva. Durante una pausa dovuta alla pioggia, il tennista carrarino ha deciso di proteggere una giovane raccattapalle con l’ombrello che sarebbe servito a proteggere lui stesso. Per onor di cronaca, il match si è concluso con un netto 6-4, 6-0, 6-4 a favore dell’azzurro, che non ha mai lasciato spazio al suo avversario colombiano, confermando il feeling positivo con questo tipo di sfide. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lorenzo Musetti "ombrellino": il gesto con cui conquista Parigi

La vita privata di Lorenzo Musetti raccontata dalla compagna Veronica - Scopriamo il lato intimo di Lorenzo Musetti attraverso le parole della sua compagna, Veronica Confalonieri. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Jannik Sinner confessa: Donnarumma? Non vi offendete, ma... | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musetti tiene l’ombrello alla raccattapalle sotto la pioggia: il pubblico non resta indifferente - Lorenzo Musetti protagonista di un bel gesto in occasione della vittoria convincente contro Galan nel secondo turno del Roland Garros ... 🔗Scrive fanpage.it

Pagina 2 | Musetti come Sinner, il gesto sotto la pioggia e una certezza: "Posso battere chiunque" - Il tennista italiano si sente pronto mentalmente per giocarsela fino in fondo al Roland Garros: "L'ambizione cresce" ... 🔗Segnala tuttosport.com

Musetti come Sinner, il bellissimo gesto da gentleman con la raccattapalle al Roland Garros - Il tennista carrarino imita la scelta del numero uno al mondo durante una pausa per pioggia nel match contro Galan ... 🔗Scrive msn.com