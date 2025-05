Lorenzo Musetti | Mi sono messo in una bolla consapevolezza è la parola chiave Mi do 8

Lorenzo Musetti continua la sua straordinaria avventura al Roland Garros, superando il colombiano Daniel Elahi Galan con un netto 6-4, 6-0, 6-4. Con la consapevolezza come parola chiave, il giovane tennista italiano si rifugia in una "bolla" di concentrazione, raggiungendo il terzo turno del torneo parigino. Ora lo attende un imminente incontro con l’argentino Schwartzman, in un match promettente.

Lorenzo Musetti ha sconfitto il colombiano Daniel Elahi Galan con il perentorio punteggio di 6-4, 6-0, 6-4 e si è qualificato al terzo turno del Roland Garros. Il tennista italiano prosegue con disinvoltura il proprio cammino sulla terra rossa di Parigi e si è così guadagnato l'incrocio con l'argentino Mariano Navone, altro rivale alla sua portata per proiettarsi verso un probabile ottavo di finale contro il danese Holger Rune. Il numero 7 del mondo ha tracciato un bilancio in conferenza stampa: " Vincere queste due partite mi fa bene in termini di confidenza e di stato di forma che sto dimostrando di avere.

