lorenzo musetti liquida in totale scioltezza galan e avanza al 3 turno del roland garros

Lorenzo Musetti continua la sua marcia al Roland Garros, superando con facilità il colombiano Daniel Elahi Galan. Il tennista italiano, attualmente settimo nel ranking mondiale, ha vinto in tre set con un punteggio convincente di 6-4 6-0 6-4. Questa vittoria lo porta con slancio al terzo turno dello Slam parigino, confermando le sue ambizioni nel torneo.

Buona anche la seconda per Lorenzo Musetti al Roland Garros. Il numero sette del mondo si è qualificato per il terzo turno dello Slam parigino dopo aver sconfitto il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 122 del ranking, in tre set con il punteggio di 6-4 6-0 6-4 in due ore e cinque minuti di gioco. Adesso per Musetti ci sarà la sfida con il vincente del match tra l’americano Reilly Opelka e l’argentino Mariano Navone. Sono sei gli ace messi a segno da Musetti, che ha comunque concesso sette palle break e ne ha annullate sei. Sono trentotto i vincenti del toscano contro i tredici dell’avversario, che ha commesso più errori non forzati (34 contro 31)... 🔗 Leggi su Oasport.it