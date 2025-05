L’omicidio di Martina Carbonaro mamma Fiore | Chi ti ha fatto del male pagherà

Il tragico omicidio di Martina Carbonaro, ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato, ha scosso profondamente Afragola. La madre, Fiorenza Musa, promette giustizia nel ricordo della figlia, esprimendo un amore eterno e il desiderio di vedere i responsabili pagare per il loro crimine. Con parole toccanti, si rivolge alla giovane perduta, sottolineando l'importanza e l'impatto che ha avuto nella sua vita.

Afragola (Napoli), 28 maggio 2025 – “Chi ti ha fatto del male pagherà”. Promette giustizia alla figlia Fiorenza Musa, per tutti Fiore, la mamma di Martina Carbonaro, uccisa dall'ex fidanzato a soli 14 anni. “Vola in alto, ora starai con i miei genitori, tu sei stata importante e lo sarai per sempre”. Musa aveva denunciato la scomparsa della figlia lunedì sera. Aveva anche condiviso sui social l’ultima foto postata da Martina qualche ora prima: un selfie allo specchio in posa. Martina era uscita di casa alle sette, per un gelato con un amica, ma non è mai rientrata. L’ansia in casa Carbonaro è salita presto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’omicidio di Martina Carbonaro, mamma Fiore: “Chi ti ha fatto del male pagherà”

